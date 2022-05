Amata da grandi e piccini, Nonna Pina non era solo il personaggio della famosa canzone ma una nonna in carne e ossa. Giuseppina Villani, di Baricella, Bologna, è morta il primo maggio a 86 anni. La nonna bolognese è diventata famosissima grazie ad una canzone de Lo Zecchino D’oro. Era il 2003 e da lì in poi “sono le tagliatelle di nonna Pina. Un pieno di energia, effetto vitamina. Mangiate calde col ragù, col ragù! Ti fanno il pieno per sei giorni ed anche più” è diventato un ritornello familiare per mezza Italia. Sigla de La Prova del Cuoco (Antonella Clerici si divertiva molto a cantarla e ballarla), remix di Gabry Ponte, la canzoncina (testo e musiche di Giampiero Gualandi, interpretazione a Lo Zecchino D’oro di Ottavia Dorrucci) è stata cantata da Cristina D’Avena. E le tagliatelle? Giuseppina Villani le faceva davvero e chissà quanto erano buone. Addio a Nonna Pina.