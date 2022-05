Più di 1.4 milioni di visualizzazioni e 200.000 like per la risposta di Chiara Ferragni ad una ragazza che ha scritto una tesina su di lei. “Oggi vi propongo la tesina su Chiara Ferragni“, così inizia il video della ragazza seguita da 65.600 follower su TikTok. I collegamenti per le diverse materie sono i seguenti: per storia “gli anni 80 con la nascita di Internet”. In arte “Klimt e le tre età della donna”, per scienze “la riproduzione poiché lei è mamma e influencer”. In tecnologia “la comunicazione e i mass media”, in educazione civica “l’obiettivo 8 dell’agenda 2030: lavoro e crescita economica. Chi più di lei?”. E ancora in inglese “la brexit”, in geografia “l’America. Chiara Ferragni ha vissuto a Los Angeles“, in francese “Coco Chanel, icona della moda”, in musica “il pop e Madonna” e infine per italiano “A Silvia di Giacomo Leopardi poiché anche Chiara è una ispiratrice”. Proprio ascoltando quest’ultimo collegamento, l’imprenditrice digitale ha reagito mandando un bacio alla fan e pubblicando poi parte del video sul proprio profilo TikTok.

Non è nota l’età della ragazza ma, osservando il suo profilo TikTok e soprattutto leggendo la sua bio “CEO of TESINE”, si intuisce facilmente che i contenuti che pubblica sono relativi alle prove di terza media anche se lei è più grande d’età. Sostanzialmente i seguaci le chiedono consigli scolastici: in particolare sulla matematica, ma non solo. Numerosi sono i messaggi di studenti giovanissimi che le chiedono un supporto per i collegamenti della tesina. Ecco che qualcuno dev’essersi interessato anche ad un elaborato sulla “Ferry” (come ama chiamarla il marito Fedez) ed è stato presto accontentato. “Sarà attuale ma i collegamenti non ci azzeccano”, “Vedo criticare i collegamenti ma intanto con tema diverso ma tipologia di collegamenti simili sono uscita con 9”, “Non c’entra nulla” e “Collegamenti perfetti, per nulla forzati” alcuni dei commenti (discordanti) sotto al post che risale allo scorso 2 maggio.