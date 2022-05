Sono stati attimi di angoscia quelli vissuti da questa donna che, presa dall’entusiasmo di scattare un selfie con Mike Tyson, ha finito per infilargli un dito nel naso. Sì, perchè l’ex pugile – soprannominato tra l’altro “l’uomo più cattivo al mondo – non solo non ama molto i contatti fisici; ma proprio la scorsa settimana si era scagliato con una raffica di pugni in pieno viso contro un fan dopo aver scattato un selfie insieme. Tutto è successo durante un evento collegato al campionato dei pesi piuma: la scena è stata immortalata in un video diventato virale in queste ore sui social.

Nelle immagini si vede la donna farsi largo tra la ressa e avvicinarsi a Tyson: nel chiedergli un selfie, però, lei si muove in maniera maldestra e finisce così per infilargli un dito nel naso. Rendendosi conto dell’accaduto, la donna si immobilizza e inizia subito scusarsi, implorando il suo perdono: “Mi dispiace così tanto, mi dispiace così tanto… non volevo farlo”, dice all’ex campione di boxe visibilmente impaurita. La tensione è palpabile, soprattutto quando si vede Mike Tyson rivolgerle un’occhiata furiosa: il campione però, questa volta è riuscito a contenersi, è si è limitato a sussurrarle qualche insulto prima di andarsene proseguendo oltre. “Perché le persone continuano a provare a toccarlo? – ha commentato uno dei presenti -. Lasciatelo in pace e comportatevi in maniera educata con lui”. Certo è che, d’ora in avanti, quella donna ci penserà due volte prima di riavvicinarsi a una celebrità per un selfie.