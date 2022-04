Guai in vista per Mike Tyson, accusato di aver preso a pugni un passeggero a bordo in un aereo. Come riporta TMZ, mercoledì scorso, intorno alle 22.30, l’ex pugile si trovava a bordo di un volo internazionale diretto da San Francisco in Florida. Lì è stato approcciato da un fan. Tyson si è mostrato inizialmente disponibile, tanto da soddisfare la sua richiesta di un selfie, poi lo ‘scatto d’ira’: il ragazzo ha continuato a stargli vicino, parlandogli all’orecchio nonostante la sua richiesta di lasciarlo in pace. È proprio in questo momento che, secondo i testimoni presenti sull’aereo, Tyson ha preso ripetutamente a pugni il fan.

TMZ mostra il video dell’accaduto, con un Tyson furioso che colpisce il ragazzo inerme, fermo sul sedile. Il fan, che ha riportato tagli e graffi sul volto, è stato prontamente medicato e il pugile ha abbandonato l’aereo pochi secondi dopo. Al momento nessun commento da parte sua, solo una dichiarazione da fonti vicine, che giura che il ragazzo sarebbe stato visibilmente alterato a causa di un tasso alcolico superiore alla media.