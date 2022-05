Dopo aver ricevuto numerosi insulti su Instagram, il calciatore della Fiorentina Lorenzo Venuti e la sua fidanzata, Augusta Lezzi, passano alle maniere forti e denunciano tutto attraverso i social. In una story, ora scaduta, la Lezzi ha, infatti, annunciato di aver riportato l’autore dei messaggi irripetibili alla polizia postale: “Voglio che questa persona paghi per ciò che ha vomitato immotivatamente. Per me non esistono scusanti. Chi ha quest’odio dentro è una persona potenzialmente pericolosa”.

Venturi rincara la dose, anche lui indignato dal tenore dei brutti messaggi ricevuti: “Non me ne frega niente delle critiche mosse verso il calciatore, anzi sono aperto a farne tesoro per migliorare, ma quando si muovono insulti inerenti alla morte, a tumori e cancri non ci sto. Perché forse non sapete (tu e i tuoi amici che ridevano e sghignazzavano) cosa significa combattere contro un cancro, perché forse non sapete ciò che si vede dentro i reparti di oncologia, anzi ne sono certo. Non lo sapete. Insulti razzisti e territoriali sono la ciliegina sulla torta che qualificano le persone che siete. Non voglio fare vittimismo di tutta questa storia, vorrei solo che prima di cominciare a scrivere da dietro una tastiera vi fermaste un momento a pensare e valutare se ne vale davvero la pena”.

La Lezzi non vuole più affrontare l’argomento, ma prima di chiudere riporta in una story: “Chi mi conosce sa che non sono imperturbabile. Non sono una che rimane zitta. Frasi su malattie oncologiche, bodyshaming e insulti di matrice territoriale creano un mix aberrante”. Anche la Fiorentina Calcio ha voluto esprimere solidarietà alla coppia e, attraverso un post sul profilo ufficiale, ha scritto: “La Presidenza, tutta la Dirigenza, lo Staff Tecnico e tutti i compagni di Squadra della Fiorentina, esprimono la propria vicinanza ed il proprio sostegno a Lorenzo Venuti ed alla sua fidanzata per gli inqualificabili insulti ricevuti attraverso i social”.