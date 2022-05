Era dicembre quando Lorenzo Fragola, dopo mesi di assenza sui social, scriveva: “È un periodo tosto della mia vita“. Il cantante si riferiva al lutto che lo ha colpito lo scorso agosto con la morte del padre, a soli 56 anni, a causa di una malattia. Ci sono stati altri mesi di silenzio, e ora, attraverso un post, Fragola ha deciso di fare chiarezza sulla sua situazione attuale: “Ci siamo. Sono passati un po’ di anni dall’ultimo progetto; c’è stato il Covid e ci sono state un sacco di cose per tutti. Personalmente ho vissuto anche il momento più difficile della mia vita finora. Chi mi conosce bene sa che non parlo molto della mia vita privata, però quando vivi prima la malattia e poi un lutto traumatico, hai bisogno di prenderti del tempo per guarire le ferite“.

Nella sua vita, però, è entrata una persona che gli è stata vicino e che gli ha fatto tornare la voglia di esprimersi attraverso la musica: “In questo percorso ho incontrato questo amico qua, Mario. Lo conosco da quando ero un adolescente e condivide con me il percorso nella musica e gli stessi sogni/ansie/obiettivi. Avevo pensato di mettere da parte la musica definitivamente, perché sono fatto così e non mi piace prendere in giro le persone e fare cos’è giusto per “esserci”. Devo sentire in modo viscerale le cose che faccio. Grazie a lui ho riscoperto la voglia di fare musica, la gioia inebriante nel farla e gliene sarò sempre grato. Ci siamo quindi, inizia questo nuovo progetto. Intanto beccatevi sto pezzo nuovo che esce fra pochissimo. Baci affettuosi”. Fragola si riferisce a Mameli, cantautore, anche lui catanese, che aveva partecipato ad Amici nel 2018.