Tra sabato e domenica, intorno alle 3.30, un ragazzo che stava lavorando come cameriere alla Capannina di Forte dei Marmi (Lucca) si è accasciato a terra per un malore ed ha avuto un arresto cardiaco: Raoul Biagiotti, originario di Capannori, non è sopravvissuto e ieri pomeriggio è deceduto in ospedale a Livorno. Dopo l’arresto cardiaco, il 20enne era stato rianimato dai soccorritori del 118 e poi portato al pronto soccorso dell’ospedale Versilia: dagli accertamenti sanitari è emerso che il ragazzo è stato colpito da un aneurisma cerebrale. Raoul Biagiotti lascia i genitori, un fratello e una sorella. La madre del ragazzo gli ha dedicato un post su Facebook in cui scrive “è stato un onore e un privilegio conoscerti”.