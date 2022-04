Si chiama Agata Reale ad ha partecipato ad Amici 6 di Maria de Filippi. In molti la ricordano e in questo momento, in molti le sono vicini. Perché Agata ha spiegato su Instagram di aver affrontato la leucemia negli ultimi due anni e ha annunciato la fine della chemioterapia. Un post, il suo, di sfogo: “Cancro. Sono parole forti che mi accompagnano, parole come leucemia. Ho finito la chemio di mantenimento e la sensazione è veramente strana! Tutti pensano finalmente sei libera… Sai che c’è è difficile spiegare anche questo… Credo che è difficile sentirsi liberi dopo un’esperienza del genere… pensi che i farmaci ti aiutino a non far tornare la malattia e quando dici finalmente ho finito di avere rotture, di sentirti debole, di vomitare, di avere giramenti di testa, mal di testa pazzeschi… è lì che dici!? E ora???”. Un post che racconta i momenti di paura, l’ansia di “lasciare la sua bambina” e che mette a nudo le sensazioni provate: “È difficile spiegare cosa vuol dire avere il pic, senti un pizzico all’interno del braccio e poi ti infilano un tubicino piccolo piccolo piano piano seguendo la tua vena in un percorso a pensarci impressionante, è difficile spiegare la sensazione di chiudersi in bagno e rasarsi i capelli, quella la ricordo solo negli occhi di chi mi stava accanto in quel momento in bagno con me, me lo ricordo bene quel rasoio lo usai come un senso di sfida contro il mostro… quasi per dire ti faccio vedere io brutta bestia!“. E ancora: “È difficile spiegare il dolore, sempre in silenzio, il vomito, le varie complicazioni, la febbre, le afte in bocca i sudori la notte, le visioni, le paure, il veleno in bocca, il non poter andare in bagno e piangere di dolore per la cosa più naturale… tutto questo in silenzio chiusa tra 4 mura! È difficile spiegare i sensi di colpa per chi sta soffrendo a vederti così“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Agata Reale (@agatareale)