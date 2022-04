Attraverso le stories di Fedez e Chiara Ferragni, abbiamo conosciuto anche la loro nuova casa. Situata nel quartiere di City Life, uno dei più eleganti di Milano, l’attico comprende anche un grande terrazzo, spesso adibito a parco dei divertimenti di Leone e Vittoria, i piccoli di casa Ferragnez. Prepariamoci, però, perché presto la location delle loro avventure via social cambierà: la famiglia, infatti, si sta preparando ad affrontare un trasloco.

È stata l’imprenditrice digitale a svelare la news qualche mese fa, quando ha parlato della nuova casa: “Io e Fede abbiamo comprato la nostra prima casa insieme qui a Milano. Quella in cui siamo adesso è in affitto. È una casa in cui stiamo benissimo, però è in affitto. Finalmente abbiamo trovato la casa dei nostri sogni, la stiamo costruendo e stiamo pianificando tutto. Sono super contenta, perché adoro l’arredamento e l’idea di creare qualcosa che sia totalmente nostro. Si tratta di un appartamento, devono ancora costruirlo. Il palazzo lo stanno facendo adesso ma i nostri piani non li hanno ancora costruiti. Dovrebbe essere pronta per metà dell’anno prossimo, quindi c’è tempo per organizzare tutto al meglio”.

La coppia, quindi, dirà addio alla casa in affitto per una di proprietà: la zona sarà sempre la stessa, solo qualche palazzo più in là. A darci aggiornamenti è Fedez, dai microfoni di Muschio Selvaggio, il podcast che conduce insieme all’amico Luis Sal: “Mi sposterò un piano più in basso, anche se sarò sempre all’ultimo piano. La zona sarà sempre la stessa, ma la casa sarà molto più grande. Ci sposteremo dall’undicesimo piano al decimo”.