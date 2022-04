Le persone negli edifici residenziali di Shanghai, in Cina, sbattono pentole e fanno rumore per protestare contro le misure di blocco della città dettate dal lockdown forzato a causa della diffusione del Covid. La maggior parte dei 25 milioni di residenti dell’hub finanziario è stata sottoposta a severe misure di soggiorno obbligato in casa dal 5 aprile, con molti malumori a causa di rigide restrizioni e mancanza di accesso al cibo.