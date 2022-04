Il 25 aprile si è spento all’età di 88 anni Paolo Benedetti concorrente dell’ultima edizione di The Voice senior, il programma di Rai1 condotto da Antonella Clerici. L’ex banchiere, che è stato anche il più anziano concorrente del talent, si era messo in evidenza per la sua esibizione di Meraviglioso di Domenico Modugno, grazie alla quale era entrato nella squadra capitanata da Clementino.

La Clerici, a dimostrazione della grande empatia della conduttrice e del legame che riesce davvero a creare con chi partecipa ai suoi programmi, ha ricordato l’uomo con una story (ora scaduta), accompagnata da una loro foto insieme: “Ciao Paolo, nostro grande senior”. La partecipazione al programma, per Benedetti, era stata un’occasione di grande divertimento e spensieratezza, che aveva così commentato: “Sono contento di rappresentare da anziano tutti gli anziani. Era il mio grande desiderio di partecipare a questa trasmissione e ringrazio Antonella Clerici per la gentilezza”.