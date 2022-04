In molti saranno felici di sapere che stanno per arrivare nuovi episodi di Grace & Frankie, la serie Netflix più longeva e anche una delle più riuscite. Buona parte del merito va alle due attrici protagoniste, Lily Tomlin (Frankie) e Jane Fonda (Grace). Proprio Fonda, 84 anni e in grande forma, ha rilasciato un’intervista alla CBS e le sue affermazioni sono davvero “alla Grace”: “Sono consapevole di essere più vicino alla morte. E non mi dà fastidio. Quello che mi infastidisce è che il mio corpo, in pratica, non è il mio! Le mie ginocchia non sono mie, i miei fianchi non sono miei, la mia spalla non è mia. Solo in viso mi riconosco”. Il corpo perfetto di Jane Fonda che con le sue lezioni di aerobica negli anni ’80 ha conquistato mezzo mondo, ora non è più attivo come prima, ma lei parla chiaro: “Il fatto è che sono ancora viva e a lavoro. Per cui wow!… chi se ne frega se non ho le mie vecchie articolazioni? E non posso più sciare, andare in bicicletta o correre? Si può essere vecchi a 60 anni, e puoi essere davvero giovane a 85 anni”. Viene da pensare a una delle tante scene cult di Grace & Frankie, come quando lei e la Tomlin restano bloccate a terra per via della schiena. Che fanno? Beh, pur di non chiamare aiuto dimostrandosi così in difficoltà e papabili “candidate” per una casa di cura, le due ne inventano una migliore dell’altra…