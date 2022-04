FQChart è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa.

Settimana dal 18/4 al 24/4/2022

Il Partito Democratico e i Fratelli d’Italia continuano a contendersi il posto di primo partito politico italiano. E dalle rilevazioni della scorsa settimana risultano perfettamente appaiati al 21,2% medio, sebbene per tre dei quattro sondaggi analizzati (Swg, Tecnè e Demopolis) sia più avanti quello di Giorgia Meloni (primo per Ixè ma in calo).

Cede invece ancora terreno la Lega di Matteo Salvini che perde uno 0,8% e scivola al 15,6%. Rimane in scia il Movimento Cinque Stelle col suo 13,3% (+0,2). In buona ripresa il “terzo incomodo” del cdx, Forza Italia, che guadagna mezzo punto fino a sfiorare il 9% (per Tecnè è già oltre il 10).

Bene anche la somma di SI e Art.1 al 4,2% (+0,8), anche se ancora non si conosce il destino futuro delle due sigle che compongono questa formazione. Rimane stabile Azione/+Europa (4,6%), leggermente in disparte nel dibattito politico delle ultime settimane. Nessuno scatto in avanti per la “serie del 2%”: Italexit (2,2), ItaliaViva (2,2) e Verdi (2).

Fonte: Swg, Tecnè, Ixè, Demopolis