Tra gli ospiti della puntata di Domenica In del 24 aprile c’era anche Tommaso Paradiso, il cantante ex frontman dei The Giornalisti. Con Mara Venier ha ripercorso la sua carriera e, nel corso dell’intervista, ha rivelato un dettaglio inedito, legato a un dettaglio che non sarà sfuggito ai suoi fan. “Prima della pandemia, durante i concerti indossavo sempre gli occhiali da sole sul palco – ha iniziato a raccontare Tommaso Paradiso -. Questo perchè mi emozionavo sempre, visto che ogni canzone che scrivo ha qualcosa di mio, un ricordo, un pensiero, che mi fanno piangere. E quindi mi coprivo il volto. Ma dalla pandemia è cambiato tutto”. Quindi ha spiegato: “Ho avuto modo di stare tanto tempo a casa da solo e questo ha fatto sì che capissi quanto era bello, invece, mostrare le proprie emozioni e non nascondersi“. Tra l’altro, proprio in queste settimane il cantante è impegnato nel suo nuovo tour, che ha preso il via lo scorso marzo: adesso sul palco non ha più bisogno di tenere gli occhiali da sole per celare le sue emozioni. “Mi sento finalmente libero“, ha detto a Mara Venier. E il pubblico gli ha riservato un caloroso applauso.