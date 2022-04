Lutto per Fabio Colloricchio. L’ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne ha perso la nonna Antonia. È stato lui stesso ad annunciare la sua scomparsa con un toccante post pubblicato su Instagram nelle scorse ore. “È un peccato che non potrai incontrare ‘galita’ ma so che sarai sempre qui con noi, ti voglio bene nonna. Finalmente incontrerai di nuovo tuo zio. Grazie per esservi presi cura di tutti! Lei è un esempio di vita”, ha scritto Colloricchio pubblicando una foto insieme a lei con lui bambino e alludendo al fatto che non conoscerà la bimba che lui e la compagna Violeta Mangrinan aspettano.

Ed è stata proprio Violeta a ringraziare tutti i fan per l’affetto che stanno dimostrando al fidanzato: “Grazie per tutti i messaggi di sostegno che state inviando a Fabio. Purtroppo sua nonna non ha più resistito, è un angelo salito in cielo e da lì si prenderà cura di noi e ci guiderà”, ha scritto su Instagram. Per poi aggiungere: “Sono sicura che una parte di lei vivrà in Gala (la loro figlia che dovrebbe nascere il prossimo giugno, ndr) e che la proteggerà”.