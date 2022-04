Chiusa (per ora) la partita interna, per Emmanuel Macron si riapre ora il fronte internazionale. E innanzitutto il processo di dialogo interrotto tra Ucraina e Russia. Per questo viene letto come un segnale significativo, in un momento di stasi dei colloqui di pace, il messaggio di Vladimir Putin nei confronti del presidente della Repubblica francese. Il testo, molto scarno, recitava: “Vi auguro sinceramente successo nella vostra azione pubblica e anche buona salute e prosperità”, ha scritto Putin.

Il primo a congratularsi era stato il presidente dell’Ucraina Voldymyr Zelensky. Che, poco dopo la diffusione dei risultati elettorali la sera del 24 aprile, su Twitter ha scritto: “Felicitazioni a Emmanuel Macron, un vero amico dell’Ucraina”. E ha aggiunto: “Gli auguro nuovi successi per il bene del popolo francese. Apprezzo il suo sostegno e sono convinto che insieme avanzeremo verso nuove vittorie comuni. Verso un’Europa forte e unita”.

Decine i messaggi ricevuti dai leader europei. “Un caloroso ‘bravo’ caro Emmanuel Macron”, ha scritto su Twitter Charles Michel, presidente del consiglio Ue. “In questo periodo tormentato abbiamo bisogno di un’Europa solida e di una Francia impegnata nella maniera più assoluta per una Ue più sovrana e più strategica. Possiamo contare sulla Francia per altri 5 anni”. La presidente della commissione Ue Ursula Von der Leyen poco dopo si è associata: “Caro Emmanuel Macron, tutte le mie congratulazioni per la sua rielezione alla presidenza della Repubblica”, ha scritto sempre su Twitter. “Non vedo l’ora di continuare la nostra eccellente collaborazione. Insieme, faremo avanzare la Francia e l’Europa”.

Nella notte sono arrivati i complimenti del presidente Usa Joe Biden, dicendo che i loro due Paesi continueranno a cooperare per “difendere la democrazia”. “Non vedo l’ora di continuare la nostra stretta cooperazione, in particolare per sostenere l’Ucraina, difendere la democrazia e contrastare il cambiamento climatico”, ha twittato Biden definendo la Francia un “partner chiave“.