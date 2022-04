Una vittoria annunciata, ma mai come questa volta così faticosa. Emmanuel Macron è stato rieletto presidente in Francia con il 58,2 per cento dei consensi: è il terzo dopo Mitterrand e Chirac a ottenere il secondo mandato e a essere riconfermato all’Eliseo in un momento storico di grande instabilità. La sfidante Marine Le Pen non ce l’ha fatta, proprio come cinque anni fa, ma questa volta si presenta sorridente davanti ai suoi: l’estrema destra ottiene il 41,8% dei consensi,13 milioni di voti e un risultato che nella Quinta repubblica, ovvero dal 1958, mai era stato così alto. “Per noi è un’eclatante vittoria”, dice. E nessuno può davvero smentirla. Neanche il tempo di scrutinare tutte le schede e già si guarda alle elezioni legislative dei prossimi 12-19 giugno: il Rassemblement National punta a vincere la maggioranza in Parlamento e imporre a Macron la coabitazione. Non è la sola forza ad ambire al colpo. Il secondo a parlare infatti è stato Jean-Luc Mélenchon: il leader della sinistra radicale può dare il via alla sua di campagna elettorale dopo il risultato sorprendente al primo turno. “Macron è stato mal rieletto in un oceano di astensione“, dichiara. “Ora eleggetemi primo ministro”. Insomma il leader di En Marche è riuscito nella vittoria in una delle fasi più complesse a livello mondiale, ma ora per lui si aprono tante partite. Anche perché questo è il suo ultimo mandato possibile all’Eliseo e da domani si inizierà anche a pensare (piano piano ma non troppo), alla sua successione.

I risultati – Macron e Le Pen si erano già sfidati cinque anni fa: il presidente vinse con il 66,1% per cento dei consensi contro il 33,9 della candidata del Rn. Al primo turno il leader di En Marche ha ottenuto il 27,8% dei voti, contro il 23,1% dell’avversaria. Terzo con un risultato sorprendente era arrivato il leader della sinistra radicale Jean-Luc Mélenchon (22%). A questi dati, va aggiunto quello dell’astensione che alla fine ha toccato la cifra record del 28,8 per cento: peggio si era fatto solo nel 1969 quando supero il 31 per cento. Cinque anni fa era stata del 25 per cento. Erano circa 48,7 milioni gli elettori chiamati alle urne.

Marine Le Pen rivendica il record di voti per l’estrema destra – Marine Le Pen si è presentata davanti ai sostenitori meno di mezz’ora dopo la scoperta del risultato e ha come prima cosa rivendicato il risultato “storico”. La sua campagna dal profilo basso e per raggiungere una sempre maggiore credibilità davanti agli occhi dei francesi ha funzionato e ora può puntare alle elezioni legislative. “Questa è una forma di speranza”, ha detto. E soprattutto “un’eclatante vittoria”. “L’aspirazione al cambiamento non può essere ignorata”. Quindi ha confermato: “Continuerò a essere impegnata per la Francia e per i francesi con tutte le mie energie e con tutta la dedizione che voi conoscete”. “Lancio stasera la grande battaglia delle legislative”. E Le Pen ha lanciato “un appello a tutti quelli che vogliono unirsi a noi per opporsi alla politica di Emmanuel Macron”. Le Pen ha concluso il suo discorso promettendo: “Non abbandonerò mai i francesi”.

Mélenchon: dopo l’aiuto, ora si prepara alle legislative – Dopo Le Pen, ha parlato Jean-Luc Mélenchon, il leader della sinistra radicale e la vera sorpresa del primo turno. A fatica ha chiesto ai suoi nelle scorse settimane di “non dare neanche un voto a Marine Le Pen”, ora che la vittoria del Rn è scampata, può lanciare la sua sfida per le elezioni legislative. “Macron è il presidente della V Repubblica eletto peggio e questo in un oceano di astensionismo”, ha dichiarato. “Le urne hanno deciso. La signora Le Pen è battuta. La Francia ha rifiutato chiaramente di offrirle il suo futuro ed è una ottima notizia per l’unità del nostro popolo. Non rassegniamoci. Al contrario. Entrate nell’azione massicciamente. La democrazia ci può dare l’opportunità di cambiare direzione. Il terzo turno inizia oggi. Il 12 e il 19 giugno si svolgeranno le elezioni legislative e potete battere Macron e scegliere un’altra strada. Un altro mondo è ancora possibile se saranno eletti a maggioranza i deputati della nuova Unione popolare che deve ampliarsi”.

I precedenti – Mai l’estrema destra in Francia è stata così vicina a raggiungere l’Eliseo. Il primo ballottaggio fu nel 2002: Jean-Marie Le Pen, arrivato al secondo turno contro Jacques Chirac nello choc generale del Paese, si fermo al 17,8 per cento dei consensi e prese 5 milioni e mezzo di voti. La seconda volta fu nel 2017 con la prima sfida tra Le Pen e Macron: la leader del Rn prese il 33,9% e 10 milioni e 900mila voti, lo sfidante vinse con il 66,1% dei consensi. Macron è il terzo presidente della Repubblica francese a ottenere un secondo mandato. Prima di lui erano stati rieletti il socialista Francois Mitterrand, nel 1988, e il gollista Jacques Chirac, nel 2002.

Le reazioni – La vittoria di Macron fa tirare un sospiro di sollievo a tutta la classe dirigente europea che, in un momento così complesso a livello internazionale, temeva il terremoto di un’eventuale vittoria Le Pen. La prova sono le decine di dichiarazioni arrivate a pioggia subito dopo il risultato. Il primo è stato il presidente della commissione Ue Charles Michel, al quale si è associata poco dopo Ursula Von der Leyen. In Italia ha parlato il presidente del Consiglio Mario Draghi: “Una splendida notizia per l’Europa”. I nostri Paesi “sono impegnati fianco a fianco, insieme a tutti gli altri partner, per la costruzione di un’Unione Europea più forte, più coesa, più giusta, capace di essere protagonista nel superare le grandi sfide dei nostri tempi, a partire dalla guerra”.