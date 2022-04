La rabbia della parte del Paese che non l’ha scelto, gli sforzi di chi lo ha votato solo per bloccare l’estrema destra e il silenzio di chi si è astenuto. Emmanuel Macron ha aperto il suo brevissimo discorso della vittoria per rivolgersi a quella Francia che gli ha voltato le spalle o che lo ha sostenuto a malincuore e solo per evitare la vittoria di Marine Le Pen. “Si apre una nuova era”, ha detto davanti alla folla di sostenitori che ha radunato sotto la Torre Eiffel. Ma, ha ammesso, “dovremo rispondere alla rabbia del Paese”. Dare “risposte” a tutti coloro che hanno ribadito di non essere dalla sua parte: “Sarò il presidente di tutti”, è stato il messaggio. Ma l’impresa si presenta già molto difficile. Il leader di En Marche, proprio come cinque anni fa, non ha rinunciato all’entrata trionfale per il comizio delle celebrazioni. Ma questa volta, invece di presentarsi da solo sulla spianata del Louvre, si è fatto accompagnare mano nella mano dalla moglie Brigitte e un gruppo di ragazzi e ragazze. In sottofondo risuonava, come nel 2017, l’inno alla gioia di Beethoven che per lui rievoca molti messaggi simbolici: intanto la vittoria contro chi vuole distruggere l’Europa unita, ma anche la necessità di ribadire l’alleanza tra gli Stati mentre la guerra è proprio sul territorio europeo.

“Grazie amici”, ha esordito sul palco allestito nel giardino dei Champ-de-Mars, “dopo cinque anni di trasformazioni, di momenti felici e difficili, di crisi eccezionali, la maggioranza di voi mi ha dato fiducia per un’Europa più forte. Libereremo la creatività e l’innovazione nel nostro Paese e faremo della Francia una grande nazione ecologica”. E ancora: “Abbiamo tanto da fare e la guerra in Ucraina è qui per ricordarci che stiamo attraversando dei tempi tragici in cui la Francia deve portare la sua voce e la chiarezza delle sue scelte e costruire la sua forza in tutti gli ambiti e lo faremo”. Ma nelle poche parole pronunciate da Macron, molto poco è stato rivolto alle dinamiche internazionali. Il primo pensiero del presidente ora è pacificare un Paese che mai come in questa tornata elettorale si presenta spaccato. Marine Le Pen poco prima ha rivendicato una vittoria e il miglior risultato dell’estrema destra dalla Quinta Repubblica: ora la sfida è per le elezioni legislative di metà giugno, quando ci si gioca la coabitazione. “So che molti dei nostri connazionali, che oggi hanno scelto l’estrema destra e la rabbia, che l’ha portati a votare per questo progetto, devono trovare anche una risposta. Sarà una responsabilità mia e di chi mi circonda”.

Macron si trova a governare, ancora, il Paese all’epoca delle crisi: quella sociale prima, poi pandemica e ora militare. E non può non tenere conto dei segnali arrivati durante gli ultimi mesi di campagna elettorale e ora dalle urne: l’astensione ha toccato picchi da record e oltre il suo zoccolo duro di consensi, in tanti si sono compattati su di lui solo per il timore di cosa sarebbe successo se a vincere fosse stata l’estrema destra. “So che un certo numero di francesi mi ha scelto per fare barriera contro l’estrema destra e non condivide le mie idee”, ha detto. “Li ringrazio e voglio dire loro che sono depositario del loro voto. A chi si è astenuto dico che il vostro silenzio ha significato un rifiuto di scegliere al quale noi dobbiamo dare delle risposte“.

Governare così, non potrà che essere complicato. Il presidente ha promesso “una nuova era” in Francia che non sarà “il proseguimento dei 5 anni che si chiudono”: “Nessuno sarà lasciato indietro”, ha detto. Per Macron soprattutto, ora si apre la sfida di ridare linfa al suo progetto. Cinque anni fa era il nuovo, quello che dopo aver strappato a sinistra si proponeva come la creatura neutra né di destra né di sinistra. Oggi impossibile non considerarlo almeno di centro, se no ormai schierato quasi totalmente a destra. Ha promesso di voler lavorare perché si possa “vivere più felici in Francia”. Ha auspicato anche “l’invenzione collettiva di un nuovo metodo per 5 anni migliori al servizio del nostro Paese, dei nostri giovani”. “Continuerò a lavorare per una società più giusta e per l’uguaglianza tra donne e uomini, dovremo essere esigenti e ambiziosi!”.