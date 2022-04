Immancabile siparietto di Mara Venier con Raoul Bova. L’attore, fresco di esordio nei panni di Don Massimo nella celebre fiction di Rai 1 Don Matteo, è stato ospite della puntata odierna di Domenica In e si è lasciato andare ad una gag esilarante con la conduttrice. Tutto è iniziato quando, ripercorrendo la sua carriera, l’attore ha ricordato il suo celebre bacio con la popstar Madonna: “È stato un bacio cinematrografico”, ha subito puntualizzato Raoul Bova. Ma Mara Venier non ha mollato il punto, anzi, con il suo solito fare scherzoso si è alzata in piedi e gli ha intimato: “Fammi vedere come l’hai baciata”. Al che lui, visibilmente spiazzato, si è balzato in piedi e, dopo un abbraccio, ha improvvisato un ballo con la conduttrice.

Ecco che a questo punto, tra le risate generali, lei ha tentato spudoratamente di baciarlo per davvero: “Sei tu che hai girato la faccia“, gli ha rinfacciato ironica mentre Bova a disagio si allontanava. Ma non è tutto: Mara Venier ha quindi controllato subito in diretta il suo telefono, per verificare se fossero arrivati messaggi di gelosia da parte di Rocio Munoz Morales, la compagna dell’attore. “Non mi ha scritto, mi ha scritto mio marito. Dice il siparietto del bacio gli è piaciuto”, ha concluso la conduttrice tra le risate generali.