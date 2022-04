A ognuno il suo mestiere. Sta facendo molto discutere sui social la ricetta del salmone al microonde pubblicata da Stephen King: lo scrittore bestseller, celebre per i suoi thriller, ha deciso di condividere su Twitter ciò che ha mangiato l’altra sera per cena, ovvero del salmone cotto al microonde. Non proprio invitante, diciamolo. E apriti cielo. “Cena: prendi un bel filetto di salmone al supermercato, non troppo grande – si legge infatti nel post di King – . Condiscilo con olio d’oliva e succo di limone e avvolgilo nella carta da cucina. Cuocilo nel microonde per circa 3 minuti e mangialo. Magari aggiungici un’insalata”.

“Questa è forse la storia dell’orrore più breve che tu abbia mai scritto“, si legge tra i commenti. E ancora: “Dite quello che volete, ma l’uomo sa ancora come inorridire”, gli ha fatto eco un altro; “l’odore del pesce cotto al microonde è più orribile di qualunque altra cosa tu abbia mai scritto“, ha scritto invece un suo “ammiratore”. E non è mancato chi ha pensato di dargli qualche suggerimento: “Cuocilo in padella, per dare maggior croccantezza alla pelle del pesce”, gli ha consigliato proponendo una piccola variazione alla sua ricetta. Ma non è tutto. Per darvi un’idea delle proporzioni del dibattito scatenato dal salmone di Stephen King, vi riportiamo le parole dello chef José Andres, intervenuto a gamba tesa: “Questo è un film dell’orrore! – ha commentato – . Mangialo crudo, grigliato, fritto… ma 3 minuti nel microonde è ai confini della realtà!! Se usi il microonde, un minuto per parte… ed è meglio poco cotto”.

Tanto che lo stesso Stephen King è stato costretto a intervenire per sedare i commenti: “Ho una sola cosa da dire alle persone che si lamentano della mia ricetta al salmone. Non rifiutatelo, se non l’avete neanche provato”, ha scritto lapidario.

Dinner: Get a nice salmon filet at the supermarket, not too big.

Put some olive oil and lemon juice on it.

Wrap it in damp paper towels.

Nuke it in the microwave for 3 minutes or so.

Eat it.

Maybe add a salad. — Stephen King (@StephenKing) April 20, 2022