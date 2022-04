Per la quinta volta consecutiva, sarà Ambra Angiolini a condurre il Concerto del Primo Maggio da Piazza San Giovanni in Laterano. Anno 2022, l’attrice torna sul palco del live promosso da Cgil, Cisl e Uil, prodotto e organizzato da iCompany. “Al lavoro per la pace“, il pay off scelto con un riferimento forte alla situazione Ucraina. Ecco la line-up: Marco Mengoni, Go_A, Carmen Consoli, Ariete, La rappresentante di Lista, Coez, Venerus, Mace feat. Rkomi, Venerus, Gemitaiz, Colapesce e Joan Thiele, Psicologi, Rancore, Mara Sattei, Willie Peyote, Tommaso Paradiso, Bresh, Ornella Vanoni, Rovere, Fabrizio Moro, L’orchestraccia, Sinkro, Enrico Ruggeri, Deddy e Caffellatte, Clementino, Mobrici, Coma_Cose, Max Pezzali, Fasma, Bigmama, Mecna, Le Vibrazioni, Claver Gold, Luca Barbarossa e Extraliscio, Angelina Mango, Hu, Notre Dame de Paris, Bandabardò&Cisco. Il Concertone verrà trasmesso in diretta su RAI 3 e Rai Radio2, domenica 1 maggio dalle ore 15.30 alle ore 19.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00. L’intero evento sarà disponibile anche su Rai Play, sia in diretta che on demand.