Si chiama I love you baby l’ultimo singolo lanciato da Jovanotti. Una canzone che fa parte del Disco del Sole. Una ventata di primavera e romanticismo. Se Cesare Cremonini ha proposto una versione solo piano del brano e l’ha pubblicata sul suo profilo Instagram, ecco che ora a cantarla arriva Carla Bruni. Già, proprio l’ex première dame di Francia si esibisce in uuna versione molto ‘chic’ di I love you Baby e scrive: “La vita è più bella con le canzoni di Jovanotti”. I commenti al tweet? Non molto positivi. Jovanotti ringrazia. Voi cosa ne pensate?

life is better when you listen to Jovanotti’s songs

???????????? Il faut écouter les merveilleuses chanson de Jovanotti chers amis ! ???? @lorenzojova pic.twitter.com/pK5pHF2Yy2 — Carla Bruni (@carlabruni) April 20, 2022