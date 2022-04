Fabrizio Corona a processo per diffamazione per aver insultato e definito “ebeti” Chiara Ferragni e Fedez durante un’intervista. Dopo la notizia, resa nota nei giorni scorsi, il rapper ha parlato dell’ex re dei paparazzi a “Muschio Selvaggio“, un programma podcast che conduce con Luis Sal, nel corso dell’ospitata di Belen Rodriguez. Nell’episodio, disponibile dal 18 aprile, Fedez si è soffermato su Corona, fidanzato con l’argentina dal 2009 al 2012 e ancora oggi suo amico: “Sai che lui mi odia? Ogni giorno fa una ca**o di storia contro di me, è ossessionato. Che ca**o di ossessione ha nei miei confronti? Perché ho più tatuaggi di lui? Ma fatteli altri due così non rompi i cog****ni. Non c’ha un ca**o da fare… vabbè”.

Belen ha provato a smorzare i toni cercando una spiegazione: “A mio parere, lui non è che ce l’ha con te. Non sta proprio a posto. Io gli voglio bene, con tutti i suoi difetti. Ce l’ha un po’ con tutti, ma secondo me lo fa per fare notizia. Gli piace rompere le palle e per fare parlare di sé. È una strategia che non ha mai abbandonato. Ma tu lo sai che il tuo outfit l’ho visto dalle sue storie? È invidioso perché sei più tatuato di lui. Quando ero fidanzata con lui gli ho detto che poteva fare prima a tatuarsi la lista della spesa.”

Intanto Fedez sta ritrovando la sua normalità, quasi un mese dopo l’operazione e il ricovero al San Raffaele di Milano, dove i medici hanno asportato al rapper un tumore neuroendocrino al pancreas. Aveva raccontato ai follower i suoi problemi di salute, mostrando la cicatrice all’addome: “Ho perso quasi 10 chili da quando mi sono operato“, ha scritto su Instagram nel giorno di Pasquetta. “Non vedo l’ora di poter rimettermi in sesto e salire su un palco”, ha aggiunto Fedez che presto potrebbe tornare in tv come giurato di “X Factor”.