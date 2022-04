Un Qr code con tutte le immagini e le informazioni ufficiali sulla scomparsa di Denise Pipitone. È la nuova iniziativa lanciata da Piera Maggio, la madre della bimba scomparsa nel settembre del 2002 a Mazara del Vallo, in Sicilia: nonostante siano passati ormai quasi 20 anni, lei non ha mai perso la speranza di ritrovare sua figlia e così adesso ha deciso di affidarsi alla tecnologia. La notizia arriva dalla sua pagina Facebook: inquadrando con la fotocamera del proprio cellulare il Qr code, si viene introdotti a pagine web dove sono raccolte una serie di informazioni e dettagli relativi a Denise, utili per la sua ricerca.

“Se vuoi, fai stampare dal tipografo un adesivo oppure un adesivo magnetico da applicare sulla vetrata del proprio esercizio commerciale – ha scritto Piera Maggio -, porta, sull’auto, sul tuo furgone, camper o camion. Salva l’immagine e diffondila anche attraverso WhatsApp, Telegram etc.. Anche all’estero”. Quindi la madre di Denise Pipitone ha aggiunto in un altro post: “Coloro che hanno rapito Denise, hanno eluso la giustizia italiana. Alcuni ci sono caduti in pieno inconsapevolmente, altri per volontà propria e altrui. Questo rimarrà una vergogna indelebile nella memoria di molti italiani. È dura, ma andremo avanti nella ricerca della verità e giustizia per Denise, come abbiamo sempre fatto”, ha concluso.