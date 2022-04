Adesso la trattativa è ufficiale. Il fondo Investcorp vuole acquistare il Milan e ha fatto un’offerta da 1,1 miliardi di dollari per portare il club rossonero nel proprio portafoglio. La conferma è arrivata con un tweet dell’ambasciata del Bahrain nel Regno Unito nel quale si annuncia che “l’asset manager di Investcorp, con sede in Bahrain, è entrato in trattative esclusive per l’acquisto” della società attualmente nelle mani del fondo Elliott Management Corporation. Investcorp, sottolinea l’ambasciata “è stata fondata nel 1982, offre un portafoglio di investimenti diversificato e globale e gestisce oltre 42 miliardi di dollari di asset in tutto il mondo”.

#Bahrain ???????? based asset manager @Investcorp has entered in exclusive talks to buy Italian #SerieA club #ACMilan for $1.1 billion.

Investcorp was founded in 1982, offers a diverse and truly global investment portfolio and manages over $42 billion in assets across the globe pic.twitter.com/ZRpEWriPVo — Bahrain Embassy UK (@BahrainEmbUK) April 18, 2022

L’interesse di Investcorp – che in Italia con l’aiuto della statale Invitalia è intervenuta nel salvataggio di Corneliani – per il Milan era stato svelato da L’Equipe negli scorsi giorni, unitamente a un’inchiesta che svelava gli intrecci di proprietà tra il club rossonero e i francesi del Lille. Se andasse in porto la trattativa, per i rossoneri significherebbe passare da fondo a fondo: dopo aver ripulito il bilancio e restituito competitività alla squadra, Elliott ha esaurito il suo compito e passa all’incasso. Anche il prossimo fondo, però, avrebbe il medesimo obiettivo: migliorare il valore del club per realizzare profitto dalla sua ulteriore vendita. Solo, a un livello più alto: cioè nuovo stadio.

Elliott controlla il Milan dal luglio 2018, quando subentrò a Yonghong Li, al quale aveva prestato un anno e mezzo prima i 303 milioni di euro che erano serviti all’imprenditore cinese per comprare il club dalle mani di Silvio Berlusconi. Li non ottemperò alla scadenza di una rata da 32 milioni di euro e il fondo di Paul Singer aveva quindi avviato il pegno sulle azioni del Milan acquisendo il controllo della Rossoneri Lux, che in pratica era la proprietà della società rossonera.