“Tutti noi preghiamo per voi e con voi. Preghiamo per tante sofferenze. Noi soltanto possiamo darvi la nostra compagnia, la nostra preghiera e con coraggio vi accompagniamo”. Lo ha detto Papa Francesco al sindaco di Melitopol e ai deputati ucraini che hanno partecipato alla Veglia Pasquale nella Basilica di San Pietro in Vaticano. “Portiamo Gesù nella vita di tutti i giorni con gesti di pace in questo tempo segnato dagli orrori della guerra”, ha concluso il Pontefice.