I fan lo aspettavano da tempo. Nell’ultima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, poco prima dell’eliminazione che ha visto uscire la ballerina Carola Puddu, c’è stato ampio spazio per le emozioni.

L’allieva della maestra Alessandra Celentano, che fin dall’inizio non ha fatto mistero di avere un debole per il compagno di scuola, il cantante Luigi Strangis, si è dichiarata poco prima di abbandonare il programma. “Era tutto inaspettato perché non mi sarei mai immaginata di poter innamorarmi o comunque attaccarmi, perché l’innamoramento non avendolo vissuto era più una cosa mentale capito”, ha detto la ballerina in un momento di intimità con il cantante. Lui non ha risposto, ma si è limitato a sorridere, continuando ad abbracciare l’amica con la quale per sette mesi ha condiviso il percorso all’interno del talent. “Ti voglio tanto bene“, ha quindi confessato lei, dopo l’eliminazione. “Anche io”, ha risposto allora il cantante, rassicurandola sul suo talento.

Immediate le reazioni dei fan che sui social hanno commentato quanto accaduto. La stessa Maria De Filippi, durante la puntata, notando il rapporto speciale tra i due, aveva “pizzicato” il cantante, commosso dietro agli occhiali da sole.