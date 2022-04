Era andata dal dentista per un impianto molare ma è finita all’ospedale per aver ingoiato un piccolo cacciavite, lungo 2 centimetri e mezzo, usato proprio dal professionista per l’intervento. È quanto accaduto a una donna di 49 anni di professione barista. Il fatto risale al 2017 ma oggi, come riporta il Gazzettino, il medico è finito a processo, davanti al giudice di pace, per lesioni lievi.

La donna avendo bisogno di un impianto al molare sinistro nel 2017 aveva trovato, attraverso il web, un pacchetto di sconti offerto da uno studio di San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova, risultato estraneo ai fatti. Prenotata la visita, la 49enne, il 17 febbraio 2017 era andata nell’ambulatorio per effettuare l’operazione. Tutto procedeva regolarmente fino a quando il dentista, un 63enne originario di Scorzè in provincia di Venezia, non ha perso il piccolo cacciavite. A bocca aperta sulla sedia odontoiatrica, la paziente ha ingoiato il pezzo di metallo. Subito rassicurata dal professionista, che, secondo l’accusa non le avrebbe detto di non recarsi al pronto soccorso, prescrivendole anzi dei farmaci, la barista pochi giorni dopo ha cominciato a sentirsi male. Così il 24 febbraio si è recata per la prima volta in ospedale, al pronto soccorso di Asiago, dove ha effettuato una radiografia al ventre che ha confermato la presenza del cacciavite.

Dopo aver assunto un potente purgante, la donna ha espulso l’oggetto, ma è iniziato un piccolo calvario fatto di febbre e vomito. Da qui un secondo accesso al pronto soccorso e poi, ancora, il 13 marzo, un terzo ingresso al reparto d’emergenza, quando le è stata diagnosticata una broncopolmonite in regressione. La prognosi è stata di 28 giorni.

Oggi, a distanza di cinque anni, la donna ha raccontato quanto accaduto in Aula e nella prossima udienza toccherà alla difesa. La prossima udienza, con lettura della sentenza, è stata fissata per il 22 di settembre.