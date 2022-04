Il calciatore argentino Eduardo Salvio è irreperibile dopo esser stato denunciato dalla moglie, Magui Aravena, per averla investita con la sua auto. Per i media argentini l’attaccante del Boca Jr ed ex giocatore di Benfica e Atletico Madrid avrebbe investito la moglie – da cui è separato – a Buenos Aires, nella zona di Puerto Madero giovedì scorso dopo mezzanotte.

Magui Aravena sarebbe andata a casa di Salvio per parlargli, ma una volta arrivata sotto casa l’avrebbe trovato in macchina in compagnia di un’altra donna: scoppiata una lite, a quel punto il calciatore avrebbe investito la moglie con la sua auto – come si vede anche da alcuni video pubblicati sui social: la donna ha riportato un trauma alla gamba destra ed è stata ricoverata all’ospedale di Argerich. Stando alla denuncia di Magui Aravena, i due stavano litigando e lei era in piedi vicino all’auto di Salvio: ha sporto denuncia per violenza di genere.

L’avvocato di Salvio, Mariano Cúneo Libarona, ha dichiarato che il calciatore andrà in procura per dare la sua versione dei fatti, con prove e testimoni: “È desideroso di farsi avanti e chiarire questa situazione”. Al momento però, il calciatore è irreperibile. Salvio ha giocato per anni con il Benfica in Portogallo, l’Atletico Madrid in Spagna e la nazionale argentina. Ora gioca per il Boca Juniors a Buenos Aires.