Le voci della crisi tra Alberto di Monaco e la principessa Charlene non si arrestano. Dopo essere rientrata nel Principato, infatti, l’ex nuotatrice è subito partita per Nizza, lontana dai riflettori e dagli impegni che la sua posizione comporterebbe. Un allontanamento che, secondo tabloid inglesi e francesi, però, è concordato e testimonia la fine, ormai certa, del matrimonio con Alberto, accusato, tra le altre cose, anche di infedeltà. Stando a queste ipotesi, la malattia di Charlene sarebbe solo una scusa, un accordo per salvare le apparenze e continuare a fare vite separate.

A questo rumor, se ne aggiunge un altro: la presenza ingombrante di Carolina. I magazine inglesi riportano che la principessa di Hannover non ha mai digerito la presenza della cognata sul trono e che è pronta a riprendere il suo ruolo nella gestione di questione politiche e istituzionali, proprio come prima del matrimonio del fratello Alberto. Per allontanare i sospetti del divorzio, Charlene e Alberto potrebbero fare presto una nuova apparizione pubblica. Gli esperti sono certi che l’occasione sarà il Gran Premio di Monaco di Formula 1, a metà maggio.