Il mistero attorno a Charlene di Monaco si fa sempre più fitto. Era lo scorso marzo quando una nota ufficiale da parte del Principato veniva diffusa: “In accordo con i medici e visto l’incoraggiante risultato delle cure, le Loro Altezze Serenissime hanno convenuto che la principessa possa ormai proseguire la Sua convalescenza nel Principato, con Suo Marito e i suoi figli. La principessa Charlene è appena rientrata a Monaco dove è felice di aver ritrovato con la Sua famiglia e i suoi cari”. Nonostante la preoccupante trasformazione fisica della principessa, tutto era tornato sotto controllo. La notizia delle ultime ore, invece, vedrebbe Charlene già lontana da Monaco e soprattutto da Alberto. La rivista australiana Who riporta che la principessa si è imbarcata su un aereo privato a Nizza, Francia, da sola. Le ragioni non sarebbero da attribuire alla salute di Charlene, che, a causa di una grave infezione a naso e bocca, era stata costretta a passare 1 intero anno in Sudafrica. Il motivo sarebbe la crisi matrimoniale con il marito Alberto: pur di non chiedere il divorzio, le sarebbe stato concesso di vivere lontano da Montecarlo.