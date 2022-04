Il presunto divismo di Laura Pausini con la richiesta di dodici cambi di abito, la volontà di esibirsi prima dell’annuncio del vincitore, i timori di Alessandro Cattelan di una retrocessione mediatica come “valletto”: diverse testate hanno parlato dei rapporti non idilliaci tra la cantante e il conduttore di Tortona. La coppia condurrà con Mika l’edizione 2022 dell'”Eurovision” prevista a Torino dal 10 al 14 maggio, dove il nostro paese gareggerà con Mahmood e Blanco.

Pausini è intervenuta a “Catteland” su Radio Deejay per promuovere “Piacere di conoscerti”, il suo film disponibile su Prime Video, commentando le voci su possibili screzi: “Da una parte mi fanno ridere dall’altra non capisco perché debbano sempre inventarsi queste cose… ma penso che quando ti vedrò ti darò uno schiaffone”, ha ironizzato la cantante. Anche Cattelan ha scherzato sull’accaduto: “Ho pensato fossero solo cose che scrivono su internet poi una signora mi ha fermato al parco e mi ha chiesto: come va con la Pausini?“.

I due hanno svelato l’esistenza di una chat comune con Mika proprio in vista dell’Eurovision: “Abbiamo una chat creata da Laura dove sembriamo tre fratelli molto diversi tra di loro. Laura è super carica, invece Mika non risponde mai ai messaggi, solo alle chiamate, e poi ci sono io che tengo compagnia a Laura”, ha raccontato Cattelan. “Andremo a divertici perché siamo tre persone che ci vogliamo bene”, ha concluso la Pausini.

Poco dopo sui social la cantante di Solarolo ha commentato un post in cui il fan club italiano di Mika riportava una battuta ironica (“Abbiamo una chat con Mika ma lui non risponde mai”): “Ma lui è in tour! Niente non ce la fanno a capire che tutti noi ci adoriamo e vogliono per forza farci litigare: invidiosi!”.