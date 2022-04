Momenti di tensione questa mattina durante il blocco di Mattino 5 condotto da Francesco Vecchi. Va in onda un collegamento in diretta con Kiev e poco dopo l’inizio, l’inviato rischia di essere colpito da un masso: “Porca tr*ia, scusate, stanno sistemando le macerie – dice – mi ha quasi colpito in testa”. In effetti, dal video postato dall’utente andrea_gallucci1 su Instagram, si vede proprio il momento esatto e il grave rischio corso. Vecchi, in studio, non trova le parole anche perché intorno all’inviato la scena è di devastazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Gallucci (@andrea_gallucci1)