Si chiama Javon Johanson e lo scorso fine settimana ha assitito al match di rugby tra i Gold Coast Titans e i Parramatta Eels, al Cbus Super Stadium nel Queensland, Australia. La 28enne non è stata solo in tribuna con un’amica ma ha fatto una cosa che sognava di fare da sempre. Lo ha spiegato lei stessa in un video pubblicato su Tik Tok prima del gesto: “Uno degli obiettivi più grandi nella mia vita è quello di correre su un campo di football e lo sto per fare, pronti? Sto andando!”. Detto fatto. Si è tolta la maglia e si è lanciata in campo, dove ha cominciato a correre. Come lei stessa sapeva, gli addetti alla sicurezza l’hanno fermata ma uno dei due ha usato una tale violenza da lasciare l’intero stadio senza parole dopo un “oh” di sopresa e sgomento. Daniel Watt, presidente dei Titans, ha commentato: “Da dove ero seduto mi è sembrato che abbia usato mano pesante, avrebbe potuto essere gestita meglio. Si è sentito che tutti quanti trattenevano il respiro intorno al campo. È apparso sopra le righe e ha messo a reale rischio fisico chi ha fatto l’invasione“. E la 28enne? “”Giocavo a rugby e ho tre fratelli, quindi essere placcata non è stato un problema. Ho avuto sicuramente quello che meritavo, lui stava facendo il suo lavoro e dovrebbe mantenerlo”. Lei, quindi, non ha polemizzato cosa che invece ha fatto il fidanzato che l’ha lascita, via social con un messaggio di poche parole: “Sei un’idiota e una vergogna. Grazie per l’imbarazzo assoluto. Non provare a contattarmi”.

