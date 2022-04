Due studentesse di una scuola media hanno dato fuoco ad un banco di scuola per “copiare” quello che hanno visto in un video sulla piattaforma social TikTok. È successo in provincia di Parma come riporta La Gazzetta di Parma. Le due alunne sono state sospese per dieci giorni: dirigenti e insegnanti hanno scelto “la linea della severità” nonostante le ricadute negative che la sospensione potrebbe avere sull’anno scolastico delle ragazze.

Le due ragazze volevano a loro volta realizzare un video del banco incendiato: per farlo hanno coperto il banco con il liquido di un flacone igienizzante a cui poi hanno dato fuoco con un accendino, perdendo subito il controllo della situazione. Le fiamme hanno fatto scattare l’allarme antincendio e gli addetti sono rapidamente intervenuti per bloccare il rogo sul nascere. Oltre al provvedimento disciplinare per le due alunne, nell’istituto sono iniziati una serie di incontri con gli altri studenti e le famiglie per sensibilizzare i ragazzi sull’uso consapevole dei social.