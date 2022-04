Inizia oggi, 11 aprile, in Virginia, un altro capitolo del lungo processo tra Johnny Depp e l’ex moglie, Amber Heard. Depp accusa l’attrice di Aquaman di diffamazione per 50 milioni di dollari a causa di una lettera scritta dalla Heard pubblicata sul Washington Post nel 2018. L’attrice rivelava di aver subito abusi sessuali e violenze, senza, però, fare mai il nome dell’attore. Con un lungo post su Instagram Amber Heard ha tenuto a condividere: “Sarò offline per un po’ di settimane. Come forse già sapete, sarò in Virginia, dove mi confronterò con il mio ex marito.

Johnny mi denuncia per un pezzo pubblicato sul WP, in cui parlo della mia esperienza con la violenza e l’abuso domestico. Non l’ho mai nominato, piuttosto ho scritto del prezzo che le donne pagano per mettersi contro a uomini di potere. Sto ancora pagando quel prezzo, ma spero che, chiuso questo capitolo, io possa cambiare pagina, così come anche Johnny. Ho sempre avuto tanto amore per lui e soffro molto a sapere che i dettagli della nostra storia vengano condivisi con il mondo. Vi ringrazio per il supporto continuo, nei prossimi giorni ne avrò bisogno più che mai”. Nonostante l’amore che la lega ancora all’ex marito, l’attrice ha deciso di fare contro-ricorso, chiedendogli 100 milioni di dollari.

Johnny Depp si è sempre dichiarato estraneo alle accuse di violenza denunciate dalla Heard ed è convinto che la brutta storia abbia portato gravi danni alla sua carriera, come dimostrerebbe l’allontanamento da parte di Warner Bros, che ha voluto sostituire l’attore con Mads Mikkelsen nel ruolo di Gellert Grindelwald nella saga di Animali Fantastici.