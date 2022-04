La Finlandia ha sospeso i servizi postali con Russia e Bielorussia. Posti, compagnia statale finlandese, ha dichiarato in una nota che “dall’11 aprile 2022, sospenderà l’invio di tutte le lettere e pacchi tra Finlandia e Russia, nonché tra Finlandia e Bielorussia, fino a nuovo avviso, sulla base di circostanze eccezionali previste dagli accordi dell’Unione postale universale”. “Il 15 marzo 2022“, ha ricordato nel comunicato, Posti “ha preso la decisione di sospendere temporaneamente i servizi di consegna internazionali per aziende e consumatori, come lettere e merci urgenti, in Russia e Bielorussia”. Le spedizioni che non possono essere consegnate verranno restituite ai mittenti.