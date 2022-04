Insieme. Una coppia nata quattro anni fa e rimasta a lungo lontana dai riflettori. Cosa che, probabilmente, accadrà anche dopo l’intervista in onda nella puntata di Verissimo di domenica 10 aprile. Federica Pelligrini e Matteo Giunta insieme, in tv, nel salotto di Silvia Toffanin. E la gioia dei due è palpabile. Le anticipazioni, succose: “Ci sposeremo verso fine agosto. E lo faremo nella mia città d’origine, Venezia. Non pensavo che l’organizzazione di un matrimonio fosse così complicata, però siamo a buon punto. Non vediamo l’ora che succeda: vogliamo coronare la nostra storia e iniziare un nuovo percorso insieme”, le parole della Divina. Ricordi vividi e belli del giorno della proposta: “È stato un momento che non dimenticherò mai. Non mi aspettavo che la proposta arrivasse così velocemente, pensavo che dopo il mio ritiro dalle gare Matteo facesse passare più tempo”.