“Mi ha sorpreso nel sonno e mi sono svegliato col rumore della mia casa che bruciava. Sono uscito dalla finestra della camera da letto“: queste le parole con le quali Miguel Herran ha raccontato a Hola! dell’incendio che ha distrutto casa sua. Noto come “Rio” de La Casa di Carta, l’attore spagnolo si trovava sul posto quando le fiamme sono divampate. E in un video su Instagram ha mostrato la devastazione: “Non ci posso credere, la mia casa”, si sente dire mentre riprende quello che sta succedendo. Per Herran, dopo la serie con protagonista “Il professore”, è arrivato un ruolo in Elite: in questa popolare serie con cinque stagioni all’attivo interpreta Christian, un ragazzo di umili origini che vuole integrarsi in un gruppo di figli di papà, con conseguenze terribili.