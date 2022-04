Ha aperto i battenti mercoledì 6 aprile, a Milano, in via Torino, il nuovo store Primark e headquarter del brand in Italia. Questa apertura è un’ulteriore dimostrazione della calda accoglienza degli italiani al brand irlandese, arrivato nel nostro Paese nel 2016, con il primo punto vendita ad Arese. Un successo che, da allora, non ha mostrato segni di rallentamento. Lo store (il primo in centro nel capoluogo lombardo) si sviluppa su cinque piani, dove i clienti potranno acquistare le ultime tendenze moda e gli articoli must have per tutti i giorni.

Sarà presente anche la linea Primark Cares, a testimonianza dell’impegno del retailer nel rendere la moda più sostenibile alla portata di tutti. “I nostri clienti italiani ci hanno accolto a braccia aperte sin dall’inizio e siamo certi che adoreranno la struttura e il design di questo nuovo store, senza parlare dell’ampia offerta tra cui potranno scegliere. Questo store ospiterà inoltre i nuovi uffici nazionali di Primark Italia e uno showroom dedicato alla stampa. In altre parole si tratta di un fantastica base di partenza per proseguire con successo nella nostra crescita in Italia”, ha dichiarato Luca Ciuffreda, Head of Primark in Italia.

All’inaugurazione dello store Primark ha partecipato anche il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala: “In questo periodo complesso, investire nell’apertura di un nuovo negozio, offrendo nuove occasioni di lavoro, richiede più coraggio e fiducia del solito, perciò Primark merita un caloroso benvenuto”.