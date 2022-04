Ha fatto costruire una scala a chiocciola abusiva che collega la strada direttamente al suo balcone pur di non incontrare gli altri condomini del suo palazzo. Succede a Catania e la scena è stata immortalata in questa foto scattata dalla polizia di Stato, intervenuta proprio in seguito alle denunce sporte dai vicini di casa. Come riferisce il Corriere del Mezzogiorno, gli agenti hanno scoperto che l’uomo in questione, residente in uno degli appartamenti al primo piano dello stabile, esasperato dalle continue liti condominiali per l’uso dell’ascensore, ha deciso di far montare una scala prefabbricata in ferro così da salire direttamente in casa senza passare dalle aree comuni, evitando di incontrare i vicini. La scala, però, è proprio in facciata e appoggia su una base in cemento che occupa anche dei posti auto. Per questo il proprietario dell’appartamento ora dovrà rispondere anche di occupazione di suolo pubblico.