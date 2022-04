Più che da incubo, cucina in ritardo. Sul Corriere Fiorentino è apparsa la notizia dell’imminente apertura di un nuovo ristorante per lo chef pluristellato Antonino Cannavacciuolo. Si tratta del Laqua Vineyard, un locale che aprirà nella campagna tra Pisa e Volterra e si aggiungerà alle altre aperture del gruppo imprenditoriale dello chef campano, Collection Laqua Resorts, dopo quelle di Meta a Sorrento, Ticciano e Pettenasco in Piemonte. Insomma Antonino investe e si allarga, ma un po’ come nel suo celebre programma tv, qualcosa in cucina non va come deve andare.

In pratica, manca il personale, qualificato e non. Ecco allora che quella che doveva essere un’apertura “in Primavera 2022” – è scritto nel sito ufficiale dell’azienda – slitterà probabilmente all’estate. Infatti per rendere al meglio la brigata di Cannavacciuolo in terra toscana ha ancora bisogno di un po’ di personale: uno chef de rang, un maitre sommelier, un commis di sala, un cuoco capo partita, ma anche un massaggiatore/trice per il resort e un facchino addetto all’accoglienza, oltre a candidature spontanee da formare. Insomma per l’apertura del Laqua Vineyard manca ancora un bel po’ di personale. E di tempo.