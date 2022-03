Non sono trascorsi neanche 10 giorni dall’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi e già si sono create diverse dinamiche tra i concorrenti. Tra loro c’è anche Jeremias Rodriguez, il fratello della più nota showgirl Belén. Durante le nomination della puntata andata in onda lunedì 28 marzo, l’argentino ha detto: “Prima di tutto volevo salutare la mia fidanzata. Non ricordavo quanto fosse dura questa esperienza. Non vedo l’ora di tornare a casa, ve lo giuro”. Allora la conduttrice Ilary Blasi: “Dai Jeremias, uno come te?”. Quindi il 33enne ha aggiunto in diretta su Canale5: “Mi dispiace dire al pubblico che quello che succede qua non arriva veramente e questo mi rompe veramente tanto e voglio tornare a casa. A parte la fatica. Al pubblico non arriva la verità di quello che succede dentro il reality”. Di nuovo la padrona di casa: “Ma in che senso? Spiegaci!”.

“Nel senso che qua non ci lasciano parlare e non ci lasciano dire le cose come sono. A me questo non mi va e me ne voglio tornare a casa – ha affermato il naufrago -. Non c’è solo una cosa, sono tante. Non si può legare con tutti, mio padre prima vi ha detto che ha legato con tutti ma non è vero ora vi dice la verità, perché lui ce l’ha con qualcuno. Che non vado d’accordo no, perché possono esserci pareri discordanti con alcuni, ma sempre nel rispetto delle regole. Però papà ce l’ha con qualcuno, ma deve dirlo lui”, ha concluso Jeremias. A quel punto papà Gustavo ha ammesso di non andare per niente d’accordo con Nicolas Vaporidis, senza dire direttamente il suo nome. “Va bene, ho capito. Andiamo avanti con le nomination. Chi avete deciso?”, ha chiesto la padrona di casa. Quindi i Rodriguez hanno replicato: “Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. Rimanere nella capanna con loro due fino alla fine… no. Hanno un rapporto che non capiamo. Alessandro è bravo, dice le cose giuste ma nel rapporto con la madre è una cosa incredibile”. Come andrà a finire? Probabilmente scopriremo qualcosa di più domani, 31 marzo, durante la nuova puntata del reality con Nicola Savino e Vladimir Luxuria opinionisti.