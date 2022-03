Carolina Marconi, la showgirl venezuelana che ha sconfitto da poco il cancro al seno, martedì 29 marzo ha pubblicato un lungo sfogo sui social. L’ex gieffina, 43 anni, ha esordito: “Sono un po’ giù. Io e Ale (Alessandro Tulli, il fidanzato, ndr) avevamo pensato di adottare un bimbo viste le tante difficoltà. Ci stiamo facendo seguire da un avvocato. Purtroppo non sono idonea ad intraprendere un’adozione perché ho avuto un tumore, anche se sono guarita”.

Poi Marconi ha spiegato: “Più di 900mila persone in Italia non possono essere libere di guardare il futuro senza convivere con l’ombra della malattia. Per questo è molto difficile adottare un bambino, ottenere un mutuo, farsi assumere. Una vera e propria discriminazione. Ci sono paesi come la Francia, Olanda, Lussemburgo, Portogallo, Belgio che hanno aderito al riconoscimento del Diritto dell’oblio oncologico con l’obiettivo di ottenere una legge che tuteli le persone che hanno avuto una neoplasia”. “Possiamo cambiare le cose, non rimanere indifferente a questa cosa importante: noi non siamo il nostro tumore“, ha infine concluso allegando il link di una petizione sulla tematica.

A dicembre scorso, dopo aver affrontato la battaglia contro il tumore, la showgirl aveva espresso il desiderio di diventare madre. “Oggi inizierò la mia cura ormonale. Spero di non avere effetti collaterali. Dovrò farla per cinque anni purtroppo – aveva detto lei -. Ieri parlando con il mio oncologo visto il grande desiderio che ho di avere un bambino mi ha detto che c’è la possibilità di interrompere la cura tra un paio di anni ed avere una speranza. Alla mia domanda esplicita è stato un po’ titubante. ‘Vediamo’, mi risponde. Vediamo cosa? ‘Vediamo cosa succederà in questi anni’”. E ancora aveva aggiunto: “Avrei voluto che le cose andassero in modo diverso, ma non tutto si può scegliere nella vita. L’unica scelta è andare avanti, aspettare e non perdere la speranza. Non si molla un ca**o”.

Infine, ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, Carolina Marconi aveva aggiunto: “Vedermi col pancione è un sogno. Se non dovesse essere, ci sono tanti bambini bisognosi”. Purtroppo, invece, anche questo sogno probabilmente non lo realizzerà mai. A consolarla e supportarla ci sono fortunatamente i numerosi fan che l’hanno seguita in questi mesi difficili, ma anche tanti colleghi del mondo dello spettacolo: “Amore bello hai proprio ragione, è un’ingiustizia”, ha scritto Roberta Giarrusso. “Amore, mi dispiace”, le parole di Samantha De Grenet. L’ex Miss Italia Manila Nazzaro invece: “Ingiustizie su ingiustizie per chi ha un cuore come il tuo. Ma la felicità arriverà sotto un altro aspetto… vi abbraccio forte”.