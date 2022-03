Il servizio ferroviario finlandese VR ha sospeso, a partire dal 28 marzo e fino a nuovo ordine, il collegamento tra Helsinki a San Pietroburgo. Lo ha annunciato la compagnia con una nota. “Finora abbiamo mantenuto i servizi ferroviari Allegro, secondo le istruzioni delle autorità competenti e quindi assicurandoci di poter fornire un passaggio sicuro ai cittadini finlandesi. In queste settimane le persone che hanno voluto partire dalla Russia hanno avuto il tempo sufficiente per farlo. Ora, a causa delle sanzioni, per ora interromperemo il servizio“, ha dichiarato Topi Simola, vice presidente per i servizi ai passeggeri del gruppo. L’ultimo treno espresso chiamato Allegro arrivato a Helsinki da San Pietroburgo segna quindi la chiusura dei collegamenti ferroviari tra la Russia e l’Unione europea. Fino all’ultima corsa i posti sul treno sono andati sold-out