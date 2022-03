“I possibili crimini di guerra dei russi in Ucraina? Non spetta agli Stati Uniti decidere come le indagini debbano concludersi. Osserviamo la situazione da vicino, raccogliamo prove e le condividiamo. Qualsiasi decisione sarà presa, sarà data da quello che viene trovato e dalla sua applicabilità con il diritto internazionale”. Lo ha detto Ned Price, portavoce per il Dipartimento di Stato degli Usa, rispondendo a una domanda su come Washington valuti la possibilità che le forze russe abbiano commesso crimini di guerra in Ucraina.