Conor McGregor nuovamente nei guai. Come riportato dall’Irish Independent, il combattente è stato arrestato lo scorso martedì per guida pericolosa. McGregor è stato fermato a Dublino ovest mentre guidava una Bentley Continental GT dal valore di 170.000 euro. Diversi i reati stradali commessi dal campione irlandese, stando a quanto riferito dalle stesse forze l’ordine. Da qui l’arresto ed il sequestro del veicolo. Ma solo per poco: McGregor è stato infatti rilasciato successivamente su cauzione e anche l’automobile gli è stata restituita.

La star dell’UFC dovrà comparire davanti al tribunale distrettuale di Blanchardstown il mese prossimo. L’accusa di guida pericolosa in Irlanda comporta la pena massima della multa fino a 5.000 euro o sei mesi di reclusione, o entrambi. Un portavoce di McGregor ha dichiarato: “Conor stava guidando verso la palestra quando è stato fermato dalla polizia per presunte violazioni del codice stradale. Ha superato i test antidroga e alcol effettuati alla stazione”.