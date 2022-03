Stephen E. Wilhite, lo scienziato informatico che ha creato il popolare formato di file “GIF” nel 1987, è morto. Stando a quanto riportato oggi dal New York Post, Wilhite si è spento lo scorso 14 marzo in terapia intensiva per le complicazioni dovute al Covid. Wilhite, 74 anni, ha contratto il virus solo due settimane prima della sua morte ed è stato ricoverato in ospedale a Milford (in Ohio) dove viveva. Il lavoro di Wilhite nella creazione della GIF (l’immagine animata, ndr) gli è valso anche un premio alla carriera dai Webby Awards nel 2013. Proprio in quell’anno è stato fondato GIPHY, il più grande archivio online di GIF, comprato da Facebook nel 2020. La sua invenzione, infatti, è stata oggetto di una riscoperta quasi surreale con la diffusione dei social: un successo incredibile che non potrà mai essere dimenticato.