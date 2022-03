La Aromatic Tea, una start-up con sede nello stato indiano di Assam, ha lanciato un tè organico intitolato al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Come riportato dall’Indian Express, la selezione di foglie viene definita “really strong” (trad. “davvero forte”) e prende il nome di ‘Zelenskyy’. Ranjit Baruah, titolare dell’azienda, ha raccontato: “Il tè Assam è noto per il suo sapore gradevole e il gusto audace e, vedendo come il presidente ucraino ha resistito alle avversità, sembrava più appropriato dare il suo nome a questa miscela”.

Baruah ha aggiunto inoltre che non prevedeva questo tipo di reazione, ma è contento che alla gente sia piaciuta l’idea. Alla domanda se avrebbe donato parte del ricavato se la miscela avesse avuto successo, ha detto che lo sta sicuramente prendendo in considerazione. “Sarei felice di donare una parte dei profitti a qualsiasi organizzazione direttamente coinvolta nella causa umanitaria per aiutare il popolo ucraino sfollato a causa della guerra”, ha affermato Baruah. Il nuovo tè dedicato al premier ucraino sarà venduto in un primo momento solo online. Il costo? Poco più di 1 euro per la confezione da 200g.