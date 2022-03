L’Università di Helsinki è stata riempita di commenti anti-russi sui suoi canali social. Come riporta il sito finlandese Yle.fi, i messaggi sono apparsi per la prima volta lunedì e incoraggiavano l’ateneo a rifiutare studenti provenienti dalla Russia, o a sospendere le loro borse di studio. L’istituto ne ha parlato sul proprio account Twitter: il sospetto, si legge, è che si tratti di ‘un’operazione di disinformazione’. Motivo per cui procederà a eliminare tutti i contenuti in questione. In precedenza l’ateneo, che condanna la guerra ai danni dell’Ucraina, aveva comunicato che continuerà ad accogliere ricercatori e alunni provenienti da Mosca e dalle altre città della Russia.

We have received hundreds of anti-Russian comments from suspicious accounts on our recent social media posts.

We suspect that they are part of a disinformation operation. Therefore, we will delete or hide all of these comments.

— University of Helsinki (@helsinkiuni) March 22, 2022